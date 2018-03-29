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Адам Лаллана: «Место в сборной на чемпионат мира мне никто не гарантировал»
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Адам Лаллана: «Место в сборной на чемпионат мира мне никто не гарантировал» 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана рассчитывает попасть в составе сборной Англии на ЧМ-2018. Он пропустил часть сезона из-за травмы бедра, но постепенно набирает форму.
— Этот сезон стал для меня новым вызовом, — цитирует AFP Лаллану. — Я долго отсутствовал, но сейчас вернулся в строй. Хочу оставаться оптимистом. У нас впереди чемпионат мира, важные матчи в чемпионате и Лиге чемпионов. Мне просто нужно вернуть свой ритм и получать практику. Мы в течение всего сезона говорили с тренером сборной. Он интересовался моим восстановлением. Он знает, что я могу дать команде. Но никто не гарантирует мне места в составе, поскольку у нас полно талантов.
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