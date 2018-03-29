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Молодёжная сборная России по регби обыграла Нидерланды на чемпионате Европы
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Молодёжная сборная России по регби обыграла Нидерланды на чемпионате Европы 

Чемпионат.com 3 часа назад
Молодёжная сборная России по регби (игроки не старше 18 лет) одержала победу над сборной Нидерландов со счётом 18:3 в полуфинале утешительного турнира за 5-8-е места. С середины первого тайма россияне играли в большинстве после удаления в составе соперника.
За пятое место чемпионата Европы россияне поборются со сборной Румынии. В полуфинале утешительного турнира румынские регбисты обыграли бельгийцев со счётом 27:5.
Чемпионат Европы. Регби (U18). Польша Полуфиналы за 5-е место
Нидерланды — Россия — 3:18 (3:8) Результативные действия сборной России: попытки — Ровский, Маслов; реализация — Маслов; штрафные — Маслов (2).
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