Молодёжная сборная России по регби обыграла Нидерланды на чемпионате Европы

Молодёжная сборная России по регби (игроки не старше 18 лет) одержала победу над сборной Нидерландов со счётом 18:3 в полуфинале утешительного турнира за 5-8-е места. С середины первого тайма россияне играли в большинстве после удаления в составе соперника.

За пятое место чемпионата Европы россияне поборются со сборной Румынии. В полуфинале утешительного турнира румынские регбисты обыграли бельгийцев со счётом 27:5.

Чемпионат Европы. Регби (U18). Польша Полуфиналы за 5-е место

Нидерланды — Россия — 3:18 (3:8) Результативные действия сборной России: попытки — Ровский, Маслов; реализация — Маслов; штрафные — Маслов (2).