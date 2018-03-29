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Молодежная сборная России обыграла голландцев на чемпионате Европы
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Молодежная сборная России обыграла голландцев на чемпионате Европы 

Советский спорт 3 часа назад
Молодежная сборная России обыграла сверстников из Голландии в полуфинале утешительного турнира за 5-8 места — 18:3.
За пятое место российская команда сыграет с Румынией, которая ранее обыграла Бельгию со счетом 27:5.
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