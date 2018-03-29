Мутко: не надо драматизировать и завышать возможности сборной России

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением об игре сборной России в товарищеских матчах с национальными командами Бразилии (0:3) и Франции (1:3).

«Результат в последних матчах сборной России неприятный. С одной стороны, мы увидели два больших футбольных праздника, в которых приняли участие ведущие игроки мира. Более 100 тысяч болельщиков посетило эти две игры. Мы увидели мировых звёзд, сравнили себя с ними, поняли на какой отметке мы находимся и оценили потенциал футбола. Если будет хорошее зрелище, то болельщик придёт на трибуну и наши стадионы будут заполняться. Мы сделали выводы по организации матчей. Где-то получилось лучше, где-то хуже.

С другой стороны, есть неоднозначный вопрос по сборной и результатам. Побеждать важно, а мы последние две игры проиграли. Но при этом увидели всё, что хотели. Оценили уровень игроков, потенциал команды и наработки. Не надо драматизировать и завышать наши возможности. Есть определённый уровень команды и из этого нужно сделать выводы. Просто мы всё время не можем определиться с составом, ведь 3-4 игрока мы теряем. Сейчас у тренерского штаба есть пища для размышлений. Всем хочется победы, но не надо на ней зацикливаться. Сейчас идёт подготовка к чемпионату мира, только подготовка.