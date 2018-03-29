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Мутко: не надо драматизировать и завышать возможности сборной России
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Мутко: не надо драматизировать и завышать возможности сборной России 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением об игре сборной России в товарищеских матчах с национальными командами Бразилии (0:3) и Франции (1:3).
«Результат в последних матчах сборной России неприятный. С одной стороны, мы увидели два больших футбольных праздника, в которых приняли участие ведущие игроки мира. Более 100 тысяч болельщиков посетило эти две игры. Мы увидели мировых звёзд, сравнили себя с ними, поняли на какой отметке мы находимся и оценили потенциал футбола. Если будет хорошее зрелище, то болельщик придёт на трибуну и наши стадионы будут заполняться. Мы сделали выводы по организации матчей. Где-то получилось лучше, где-то хуже.
С другой стороны, есть неоднозначный вопрос по сборной и результатам. Побеждать важно, а мы последние две игры проиграли. Но при этом увидели всё, что хотели. Оценили уровень игроков, потенциал команды и наработки. Не надо драматизировать и завышать наши возможности. Есть определённый уровень команды и из этого нужно сделать выводы. Просто мы всё время не можем определиться с составом, ведь 3-4 игрока мы теряем. Сейчас у тренерского штаба есть пища для размышлений. Всем хочется победы, но не надо на ней зацикливаться. Сейчас идёт подготовка к чемпионату мира, только подготовка.
Я сразу после Франции поговорил с Станиславом Черчесовым. Мы договорились, что он всё осмыслит и мы встретимся ещё раз. Исходить нужно из того, что мы по классу сильно уступаем сборной Бразилии и Франции. Ключевую роль для нас играет тренер, тактика и настрой игроков. На эту тему мы поговорили с Черчесовым и вскоре встретимся ещё раз. Мы движемся и понимаем, что нам нужно делать. Паники никакой не должно быть. Нам надо заниматься подготовкой собственных игроков. Тяжело найти баланс между легионерами и нашими игроками в чемпионате России», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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