Рауш: попадание в сборную России на ЧМ-2018 станет самым большим счастьем в жизни

Защитник сборной России по футболу Константин Рауш назвал самым большим счастьем в жизни попадание в состав национальной команды на чемпионат мира 2018 года.

"Моя задача — каждую минуту на поле показывать главному тренеру, что я этого очень хочу. Для меня попадание в сборную на чемпионат мира станет самым большим счастьем в жизни, и я отдам все силы, чтобы это случилось", — цитирует Рауша газета «Известия»

Он отметил, что поединки с командами Бразилии и Франции стали очень полезными для российской команды.

"После матчей с такими оппонентами мы сами становимся сильнее. Бразилия и Франция — одни из самых сильных сборных в мировом футболе, и опыт, который мы получили в этих встречах, должен помочь нам в дальнейшем", — добавил Рауш.