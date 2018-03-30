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Рауш: попадание в сборную России на ЧМ-2018 станет самым большим счастьем в жизни
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Рауш: попадание в сборную России на ЧМ-2018 станет самым большим счастьем в жизни 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Защитник сборной России по футболу Константин Рауш назвал самым большим счастьем в жизни попадание в состав национальной команды на чемпионат мира 2018 года.
"Моя задача — каждую минуту на поле показывать главному тренеру, что я этого очень хочу. Для меня попадание в сборную на чемпионат мира станет самым большим счастьем в жизни, и я отдам все силы, чтобы это случилось", — цитирует Рауша газета «Известия».
Он отметил, что поединки с командами Бразилии и Франции стали очень полезными для российской команды.
"После матчей с такими оппонентами мы сами становимся сильнее. Бразилия и Франция — одни из самых сильных сборных в мировом футболе, и опыт, который мы получили в этих встречах, должен помочь нам в дальнейшем", — добавил Рауш.
Ранее сообщалось, что российский арбитр Сергей Карасев будет работать на ЧМ-2018.
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