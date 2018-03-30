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Глеб: «Мечтаю попасть со сборной Беларуси в финал ЧЕ или ЧМ»
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Глеб: «Мечтаю попасть со сборной Беларуси в финал ЧЕ или ЧМ» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Хавбек БАТЭ Александр Глеб заявил, что по-прежнему надеется сыграть в составе сборной Беларуси на одном из крупных международных турниров.
"Я играл в сборной с 19 лет, и, на мой взгляд, у нас не хватает инстинкта победителя. Мы можем с топ-командой сыграть здорово, выдать зрелище, а потом посыпаться против средних команд или тех, которые и вовсе ниже нас классом. Но моя мечта попасть со сборной в финал чемпионата Европы или мира — она по-прежнему со мной.
Когда был в «Арсенале», много разговаривали про Гиггза. Великий игрок, легенда "Манчестер Юнайтед" и вообще футбола, а со сборной тоже никуда не попал. Грустно от этого все-таки", — сказал Глеб.
Ранее 36-летний футболист анонсировал завершение карьеры.
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