Глеб: «Мечтаю попасть со сборной Беларуси в финал ЧЕ или ЧМ»

Хавбек БАТЭ Александр Глеб заявил, что по-прежнему надеется сыграть в составе сборной Беларуси на одном из крупных международных турниров.

"Я играл в сборной с 19 лет, и, на мой взгляд, у нас не хватает инстинкта победителя. Мы можем с топ-командой сыграть здорово, выдать зрелище, а потом посыпаться против средних команд или тех, которые и вовсе ниже нас классом. Но моя мечта попасть со сборной в финал чемпионата Европы или мира — она по-прежнему со мной.

Когда был в «Арсенале», много разговаривали про Гиггза. Великий игрок, легенда "Манчестер Юнайтед" и вообще футбола, а со сборной тоже никуда не попал. Грустно от этого все-таки", — сказал Глеб.

Ранее 36-летний футболист анонсировал завершение карьеры.