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Футболист сборной России оценил разницу в классе с Бразилией и Францией
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Футболист сборной России оценил разницу в классе с Бразилией и Францией 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Защитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Илья Кутепов рассказал о разнице в классе своей национальной команды с Бразилией и Францией.
"Разница в классе между сборными России, Бразилии и Франции отразилась на табло. В составе обоих наших соперников играет много высококлассных игроков. Это бесценный опыт для игроков, не каждый день играешь с такими соперниками", — цитирует Кутепова Sport24.ru.
При этом он отметил, что заявления о необходимости российской команды проводить контрольных матчей со сборными более низкого уровня являются неправильными.
"Да, мы могли бы сыграть с более слабыми командами, могли бы выиграть, и все бы сказали, что мы в порядке, а потом на чемпионате мира… Против таких команд стоит играть. Никакой разочарованности в результатах сборной нет", — добавил Кутепов.
Сборная России проиграла оба контрольных матча: со счетом 0:3 Бразилии и 1:3 — Франции.
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