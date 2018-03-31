Мужская сборная России по керлингу стартует на чемпионате мира в США

ТАСС , 31 марта. Чемпионат мира по керлингу среди мужских команд стартует в субботу в Лас-Вегасе. Среди 13 участников — сборная России, которую представит команда во главе со скипом Алексеем Тимофеевым

Сборная России в Лас-Вегасе стартует в субботу матчем с чемпионами мира канадцами. 1 апреля команда Тимофеева сыграет с соперниками из Китая и Италии, 2 апреля — Норвегии, 3 апреля — Японии и Германии, 4 апреля — США и Швейцарии, 5 апреля — Швеции и Шотландии, 6 апреля — Нидерландов и Южной Кореи.

Первые две команды по итогам однокругового предварительного турнира выходят в полуфинал, тогда как сборные, занявшие места с третьего по шестое, разыграют еще две путевки в дополнительных матчах. Квалификационные матчи и полуфиналы запланированы на 7 апреля, финал и матч за третье место состоятся 8 апреля.

Чемпионы Пхёнчхана сменили команду

Олимпийские чемпионы из США выступят на домашнем чемпионате мира другой командой — во главе со скипом Грегом Персингером. Олимпийским составом представлен в Лас-Вегасе серебряный призер Игр и чемпионата мира 2017 года — сборная Швеции (скип — Никлас Эдин), зато бронзовые призеры Олимпиады и предыдущего мирового первенства из Швейцарии также выставят на чемпионате мира новую команду — во главе с Марком Пфистером.

Фаворитами чемпионата мира остаются и канадцы, которые победили в 2016 и 2017 гг., зато неудачно выступили в Пхёнчхане, заняв лишь четвертое место. В Лас-Вегасе выступит команда скипа Брэда Гашью, которая выиграла прошлогодний чемпионат мира, тогда как на Олимпиаде канадцев представляли керлингисты во главе со скипом Кевином Коу — чемпионы мира 2016 года.

Первый чемпионат мира по керлингу среди мужских команд прошел в 1959 году и завершился победой сборной Канады. Канадцы становились чемпионами мира 36 раз, лишь семь титулов у команды Швеции, пять — Шотландии.

Сборная России выступает на чемпионатах мира с 2013 года, лучшим результатом отечественных керлингистов остается 10-е место в 2013 и 2016 гг.