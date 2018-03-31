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Гудьонсен: исландские болельщики ожидают хорошего выступления сборной на ЧМ-2018
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Гудьонсен: исландские болельщики ожидают хорошего выступления сборной на ЧМ-2018 

ТАСС 4 часа назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 марта. /ТАСС/. Болельщики сборной Исландии рассчитывают на удачное выступление команды на чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Такое мнение журналистам высказал бывший форвард исландской сборной, лучший бомбардир в истории команды Эйдур Гудьонсен.
Чемпионат Европы 2016 года во Франции стал для сборной Исландии первым крупным турниром в истории. Исландцы вышли в плей-офф, заняв второе место в группе с командами Португалии, Австрии и Венгрии. В 1/8 финала исландская команда обыграла сборную Англии (2:1), а в четвертьфинале проиграла французам (2:5). Та игра стала для Гудьонсена последней в составе сборной.
"Я думаю, по итогам того чемпионата мы показали себя не только как сборная, но и как яркая страна, — сказал Гудьонсен. — В целом, от предстоящего чемпионата мира очень высокие ожидания — и у меня, и у страны. Многие фанаты купили билеты и решили лично посмотреть матчи в России. Мы должны относиться так же, как и чемпионату Европы, поэтому сыграем лучшим образом, это должно быть ключевым".
Сыграть на чемпионате мира в составе сборной Исландии могут сразу три футболиста «Ростова» — защитники Рагнар Сигурдссон и Сверрир Ингасон, а также форвард Бьорн Сигурдарсон. «Я знаю их хорошо, особенно с Сигурдссоном хорошо знаком, потому что мы долго играли с ним в сборной. Со всеми в хороших отношениях. Всегда приятно видеть исландских игроков, когда они добиваются успехов», — сказал Гудьонсен.
В субботу на Театральной площади Ростова-на-Дону начал свою работу Парк футбола ЧМ-2018. Гудьонсен стал почетным гостем Парка.
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