СКИФ завершил борьбу за Кубок вызова по гандболу

Гандболисты краснодарского СКИФа потерпели поражение от исландской команды «ИБВ Вестманнаэйяр» в ответном матче четвертьфинала Кубка вызова со счётом 28:41. Самым результативным в составе российского клуба стал Сергей Николаенков, забивший 9 мячей.

Первый матч команд, прошедший 25 марта в Краснодаре, также завершился поражением СКИФа (23:25). По сумме двух встреч (66:51) в полуфинал вышел исландский клуб.

Гандбол. Кубок вызова. Мужчины. 1/4 финала. Ответный матч

«ИБВ Вестманнаэйяр» (Исландия) — СКИФ (Россия) — 41:28 (19:15).

Первый матч — 25:23.