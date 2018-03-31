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СКИФ завершил борьбу за Кубок вызова по гандболу
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СКИФ завершил борьбу за Кубок вызова по гандболу 

Чемпионат.com 3 часа назад
Гандболисты краснодарского СКИФа потерпели поражение от исландской команды «ИБВ Вестманнаэйяр» в ответном матче четвертьфинала Кубка вызова со счётом 28:41. Самым результативным в составе российского клуба стал Сергей Николаенков, забивший 9 мячей.
Первый матч команд, прошедший 25 марта в Краснодаре, также завершился поражением СКИФа (23:25). По сумме двух встреч (66:51) в полуфинал вышел исландский клуб.
Гандбол. Кубок вызова. Мужчины. 1/4 финала. Ответный матч
«ИБВ Вестманнаэйяр» (Исландия) — СКИФ (Россия) — 41:28 (19:15).
Первый матч — 25:23.
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