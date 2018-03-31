«Динамо-Виктор» завершило еврокубковый сезон поражением от «Мадейры»

Гандболисты ставропольской команды «Динамо-Виктор» на выезде потерпели поражение от португальской «Мадейры» в ответном матче четвертьфинала Кубка вызова со счётом 21:28.

Первый матч команд, прошедший неделю назад в Будённовске, завершился вничью — 27:27. По сумме двух встреч (55:48) в полуфинал вышел португальский клуб. Дебютный сезон «Динамо-Виктор» в еврокубках завершён.

Гандбол. Кубок вызова. Мужчины. 1/4 финала. Ответный матч

«Мадейра» (Португалия) — «Динамо-Виктор» (Россия) — 28:21 Первый матч — 27:27.