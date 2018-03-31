Юпп Хайнкес: «Бавария» показала тактическое превосходство над «Боруссией»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес подчеркнул, что его подопечные позволили себе расслабиться во втором тайме матча 28-го тура чемпионата Германии против «Боруссии» из Дортмунда (6:0). После 45 минут «Бавария» вела в счете 4:0.

— Всегда сложно набрать ритм после паузы на матчи сборных, — цитирует Bayern Mania Хайнкеса. — Мы играли очень хорошо. Команда уверенно действовала на протяжении 90 минут. Мы показали сегодня тактическое превосходство.

Да, во втором тайме мы были расслаблены и не демонстрировали необходимого ритма, потому что во вторник у нас важная игра, и нам хотелось сыграть на ноль.