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Юпп Хайнкес: «Бавария» показала тактическое превосходство над «Боруссией»
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Юпп Хайнкес: «Бавария» показала тактическое превосходство над «Боруссией» 

Спорт-Экспресс 36 минут назад
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес подчеркнул, что его подопечные позволили себе расслабиться во втором тайме матча 28-го тура чемпионата Германии против «Боруссии» из Дортмунда (6:0). После 45 минут «Бавария» вела в счете 4:0.
— Всегда сложно набрать ритм после паузы на матчи сборных, — цитирует Bayern Mania Хайнкеса. — Мы играли очень хорошо. Команда уверенно действовала на протяжении 90 минут. Мы показали сегодня тактическое превосходство.
Да, во втором тайме мы были расслаблены и не демонстрировали необходимого ритма, потому что во вторник у нас важная игра, и нам хотелось сыграть на ноль.
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