Российские керлингисты проиграли команде Канады в первом матче на чемпионате мира

ТАСС , 1 апреля. Сборная России по керлингу со счетом 6:7 проиграла команде Канады в своем первом матче на предварительном раунде чемпионата мира, который проходит в Лас-Вегасе.

В следующей игре в воскресенье российские керлингисты встретятся с командой Китая.

На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. Первые две команды выходят в полуфинал, тогда как сборные, занявшие места с третьего по шестое, разыграют еще две путевки в дополнительных матчах. Квалификационные матчи и полуфиналы запланированы на 7 апреля, финал и матч за третье место состоятся 8 апреля.