Станислав Черчесов: «У меня вопросов к игрокам сборной России по матчам с Бразилией и Францией»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что против Испании и Аргентины его команда сыграла лучше, чем с Бразилией и Францией, так как находилась в лучшей физической форме. Специалист также добавил, что у него нет вопросов к его подопечным.

— То, что задумывали, мы выполнили. Определенный путь команда прошла и мы дошли до того этапа, когда мы готовы играть с топовыми сборными, — сказал в эфире телепрограммы «После футбола» с Георгием Черданцевым Черчесов. — Если брать Аргентину и Испанию, то тогда наши игроки были в хорошей форме, так как это был разгар чемпионата, а с Бразилией и Францией нам приходилось вкатываться.

Также я хотел бы отметить то, что по сравнению с первыми двумя матчами, которые прошли в ноябре, у нас с бразильцами и французами играли 6 новых игроков. Защиту нам вообще пришлось заново строить. Конечно, два матча, проведенные в ноябре, по результату и по игре были более качественными

Почему выбрали именно этих соперников? Нам надо тестировать не только команду, но и тестировать стадионы. Мы не можем протестировать «Лужники», «Санкт-Петербург» и не собрать аншлаг. Это и мое решение сыграть с такими соперниками. Мы в марте были чуть хуже в функциональном плане, чем в ноябре. У меня нет никаких вопросов к самоотдаче, желанию и работоспособности игроков сборной России.