ГК «Ростов-Дон» обыграл «Ставрополье-СКФУ» в четвертьфинале Суперлиги

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» вышел в полуфинал чемпионата России, обыграв «Ставрополье-СКФУ».

Как сообщает пресс-служба донского клуба, 3 апреля ростовчанки на своей площадке одержали победу над ставропольской командой во втором матче 1/4 финала Суперлиги. Счет встречи — 38:27.

Старший тренер ГК «Ростов-Дон» Татьяна Березняк, комментируя итоги игры, заявила журналистам: «Задачей на этот матч было наиграть различные комбинации и отработать защиту в рамках подготовки к гостевой игре с „Ференцварошем“. Мы полностью меняли состав каждые 15 минут. „Ставрополье-СКФУ“ — молодая команда, но бьется и играет до конца, гости оказали нам достойное сопротивление, спасибо им за это. Мы настраиваемся на матч в Венгрии, все мысли сейчас об этом».

ГК «Ростов-Дон» сыграет с «Ференцварошем» 7 апреля. Встреча команд состоится в венгерском городе Дабаше.