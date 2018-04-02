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Мужской гандбольный клуб «Тавр» появится в Ростове
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Мужской гандбольный клуб «Тавр» появится в Ростове 

Деловое сообщество 46 минут назад
В Ростове-на-Дону перед сезоном Суперлиги 2018/2019 появится мужской гандбольный клуб «Тавр». Об этом сообщает пресс-служба ГК «Ростов-Дон». Главный тренер пока не утвержден, среди возможных кандидатов — Василий Филиппов, Владимир Максимов, Хавьер Паскуаль, а также Звонимир Сердарушич. А вот президент нового гандбольного клуба уже известен, им стал Антон Ревенко.
Уже сейчас начались переговоры с ведущими игроками страны и мира. Пока на левом берегу Дона не появится новая гандбол-арена, клуб будет базироваться во Дворце спорта в переулке Халтуринском. Среди задач клуба — в ближайшие пять лет стать лучшими в мужской Лиге чемпионов.
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