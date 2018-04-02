Мужской гандбольный клуб «Тавр» появится в Ростове

Уже сейчас начались переговоры с ведущими игроками страны и мира. Пока на левом берегу Дона не появится новая гандбол-арена, клуб будет базироваться во Дворце спорта в переулке Халтуринском. Среди задач клуба — в ближайшие пять лет стать лучшими в мужской Лиге чемпионов.