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Диего Симеоне: «У „Атлетико“ были проблемы с составом»
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Диего Симеоне: «У „Атлетико“ были проблемы с составом» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что его команде непросто далась победа над «Депортиво» (1:0) в матче чемпионата Испании. По его слова, победы с минимальной разницей в счете — это особенность его команды.
— После паузы на матчи сборных возвращаться нелегко, — цитирует AS Симеоне. — У нас были проблемы с составом. Кто-то травмирован, кто-то дисквалифицирован. Но мы добились результата. Первый тайм получился лучше второго. Нам удалось забить и создать моменты. Но убить игру не сумели. Победили со счетом 1:0, и в этом наша сила.
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