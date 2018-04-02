Диего Симеоне: «У „Атлетико“ были проблемы с составом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что его команде непросто далась победа над «Депортиво» (1:0) в матче чемпионата Испании. По его слова, победы с минимальной разницей в счете — это особенность его команды.

— После паузы на матчи сборных возвращаться нелегко, — цитирует AS Симеоне. — У нас были проблемы с составом. Кто-то травмирован, кто-то дисквалифицирован. Но мы добились результата. Первый тайм получился лучше второго. Нам удалось забить и создать моменты. Но убить игру не сумели. Победили со счетом 1:0, и в этом наша сила.