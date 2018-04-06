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Браташ выделил игру хоккеистов четвертого звена олимпийской сборной РФ в матче с немцами
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Браташ выделил игру хоккеистов четвертого звена олимпийской сборной РФ в матче с немцами 

ТАСС 11 минут назад
Фото: ТАСС
СОЧИ, 6 апреля. /ТАСС/. Хоккеисты четвертого звена олимпийской сборной России показали простую, но надежную и эффективную игру в матче Евровызова с командой Германии. Таким мнением с журналистами поделился тренер российской сборной Олег Браташ.
В пятницу олимпийская сборная России обыграла команду Германии со счетом 4:1 в Сочи.
"Ребята хорошо настроились, желание было сыграть хорошо и правильно. Где-то желание было чрезмерным, и оно помешало реализовать голевые моменты, особенно в первом периоде. По тому преимуществу, которое у нас было, мы все должны были решать еще в первом отрезке матча", — заявил Браташ.
"Молодцы ребята из четвертой пятерки, которые собраны из разных команд, тем не менее, только они забросили в равных составах. Звено сыграло просто, но очень надежно и эффективно", — добавил он.
Второй матч между российской и немецкой сборными пройдет в Сочи в субботу. «Сегодня не играл Денис Зернов, постараемся завтра найти ему место в составе. Плюс будет замена во вратарской линии», — добавил тренер.
Турнир Европейского хоккейного вызова был создан в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран. В рамках подготовки к чемпионату мира команды, не входящие в число ведущих согласно рейтингу Международной федерации хоккея (IIHF), проводят серию сдвоенных матчей с сильнейшими европейскими сборными — России, Швеции, Финляндии и Чехии.
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