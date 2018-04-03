Ещё
Капитаном олимпийской сборной России на матчи Евровызова назначен Кагарлицкий
Далее:
Читайте также:
Ещё

Капитаном олимпийской сборной России на матчи Евровызова назначен Кагарлицкий 

Газета.Ru 3 апреля 2018
Фото: Газета.Ru
Тренер олимпийской сборной России по хоккею Олег Браташ назначил форварда "Северстали" Дмитрия Каргалицкого капитаном национальной команды на матчи Евровызова.
"Наш состав выбран с упором на перспективу, ближайшее четырехлетие, вызвали тех, кто в этом сезоне себя неплохо проявил, рассчитываем на их прогресс и рост. Безусловно, ребята понимают, что у них есть шанс попасть на чемпионат мира, до этого игроки уже попадали туда из олимпийской команды, поэтому все осознают, что это шанс для них. В воротах, скорее всего, начнет играть Александр Судницин, а дальше будет видно, а на роль капитана вызван Кагарлицкий, мы его на эту роль и рассматривали, ведь состав очень молодой", — цитирует специалиста ТАСС.
Сборная России по хоккею встретится с национальной командой Германии 6 и 7 апреля в Сочи.
Газета.Ru: последние новости
Полузащитник сборной Португалии Перейра пропустит чемпионат мира - 2018 Футболист сборной России оценил разницу в классе с Бразилией и Францией Кузминскас: Роуз своим профессионализмом он поддерживал отличную атмосферу в "Никс"
 Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Унижение в Лондоне: «Арсенал» разгромил ЦСКА9
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»88
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»303
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
От Смолова отказались в Англии20
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение