Капитаном олимпийской сборной России на матчи Евровызова назначен Кагарлицкий 

Тренер олимпийской сборной России по хоккею Олег Браташ назначил форварда "Северстали" Дмитрия Каргалицкого капитаном национальной команды на матчи Евровызова.
"Наш состав выбран с упором на перспективу, ближайшее четырехлетие, вызвали тех, кто в этом сезоне себя неплохо проявил, рассчитываем на их прогресс и рост. Безусловно, ребята понимают, что у них есть шанс попасть на чемпионат мира, до этого игроки уже попадали туда из олимпийской команды, поэтому все осознают, что это шанс для них. В воротах, скорее всего, начнет играть Александр Судницин, а дальше будет видно, а на роль капитана вызван Кагарлицкий, мы его на эту роль и рассматривали, ведь состав очень молодой", — цитирует специалиста ТАСС.
Сборная России по хоккею встретится с национальной командой Германии 6 и 7 апреля в Сочи.