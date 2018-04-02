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Женская команда ветеранов России выиграла международный турнир по баскетболу
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Женская команда ветеранов России выиграла международный турнир по баскетболу 

Наш Теплый стан 4 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
Женская сборная в главе с капитаном команды, учительницей школы № 51, выиграла международный турнир по баскетболу StrathclydeMasters International Basketball Tournament.
Соревнования проходили в Великобритании в конце марта. В турнире приняли участие 8 женских команд в возрасте от 45 лет, и 14 мужских команд в возрастных категориях старше 50 и старше 60 лет. В состязаниях участвовали команды из Италии, Словении, Ирландии, Америки, Шотландии, Англии и России.
Женская сборная команда"Максимум" (капитан команды: Бухарова Надежда Митрофановна) обыграла в подгруппе соперников из Шотландии и Ирландии, а в финале — спортсменок из Лондона.
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