Матч сборных РФ и Франции по фехтованию примет Российский этнографический музей

Товарищеский матч между женскими сборными России и Франции по фехтованию на саблях пройдёт 25 мая в рамках Петербургского международного экономического форума. Ареной матча станет — главный выставочный зал Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге (Мраморный зал). «В этом году Франция получила статус страны-гостя на Петербургском международном экономическом форуме, и турнир с участием лидеров мировой сабли расширит программу дружеских обменов между странами. В свою очередь, фехтование получит уникальную возможность для презентации своего вида спорта на деловой площадке мирового уровня», — отметил заместитель директора Фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов

Отметим, что женская сборная России выиграла командный турнир саблисток на Олимпийских играх 2016 года, а сборная Франции завоевала бронзовые медали на чемпионате мира — 2017.

Ответная встреча саблисток России и Франции планируется в Париже в ноябре этого года в рамках конгресса Международной федерации фехтования.