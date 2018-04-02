Денис Черышев: Смолов — самый перспективный игрок сборной России

Черышев назвал самого перспективного игрока сборной России.

«На данный момент, думаю, все со мной согласятся, что это Смолов. Он постоянно забивает, показывает хорошую игру. Есть еще Головин, Дзагоев. Очень много хороших футболистов, но Смолов сейчас на очень высоком уровне. Вот-вот получится у него поехать в Европу. Надеюсь, так и будет», — считает Черышев.

28-летний Смолов в текущем сезоне провел за «Краснодар» 18 матчей и забил 12 голов. За сборную России форвард сыграл 30 матчей и отличился 12 раз.