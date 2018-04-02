Лионель Месси: Финал ЧМ-2018 Аргентина — Испания? Я только за

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал перспективы команды на чемпионате мира в России.

«Фавориты? Бразилия, Германия или Испания, — сказал Месси в интервью AS. — Эти три команды среди лучших, но есть много других сборных, которые также могут выиграть. Легких матчей на турнире не будет.

Сборная Аргентины едет на турнир после трех финалов: чемпионата мира в Бразилии и двух Кубков Америки. Так что ожидания высокие. Конечно, мы хотим бороться, чтобы стать чемпионами. Но единственный путь к чемпионству — продвигаться по турниру шаг за шагом. Надеюсь, мы переживем замечательные моменты, как это было в Бразилии. Но хотелось бы, чтобы в этот раз концовка будет намного радостнее.

Что думаю о возможном финале Аргентина — Испания? Это значит, что Аргентина будет в финале, так что я за. Это будет особенный матч. Я уже давно живу в Испании и хорошо знаю игроков. У меня есть друзья в сборной Испании. Посмотрим, надеюсь, так и будет. Но чтобы в этот раз выиграла Аргентина».

Напомним, на групповом этапе сборная Аргентины сыграет в группе D с Исландией (16 июня, Москва), Хорватией (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерией (26 июня, Санкт-Петербург).