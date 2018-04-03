Сборную России лишили серебра

Женская молодежная сборная России по гандболу лишена серебра ЧЕ-2017 из-за допинга

Европейская гандбольная федерация (EHF) лишила женскую молодежную сборную России (игроки не старше 19 лет) серебра чемпионата Европы 2017 года из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба EHF.

Марию Дувакину и 19 января EHF дисквалифицировала российских гандболисток Антонину Скоробогатченко Марию Дудину на 20 месяцев из-за нарушения антидопинговых правил. Их допинг-пробы, которые были взяты во время чемпионата Европы, дали положительный результат на мельдоний.

Гандболистки были лишены серебряных медалей турнира. Позднее срок дисквалификации спортсменок был сокращен до трех месяцев.

Сборной России присуждаются поражения во всех матчах турнира. Также Федерация гандбола России (ФГР) должна заплатить денежный штраф в размере €20 тыс. ФГР отстранена от участия в данных соревнованиях (женский молодежный ЧЕ) в течение двух лет. То есть сборная России может пропустить следующий чемпионат Европы среди девушек не старше 19 лет, но применение данной санкции отложено на двухлетний испытательный срок.

Апелляцию на решение EHF может быть подана в течение семи дней.

Чемпионат Европы проходил с 27 июля по 6 августа 2017 года в Словении. Россиянки в финале уступили команде Франции со счетом 26:31. В сентябре EHF сообщила о том, что допинг-пробы трех россиянок дали положительные результаты. Одна проба была сдана во время группового этапа первенства, остальные две — по ходу раунда плей-офф соревнований.

Таким образом, серебро турнира должна получить сборная Дании, бронзу — команда Венгрии.