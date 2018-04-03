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Старков отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Латвии
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Старков отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Латвии 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Федерация футбола Латвии отправила Александра Старкова в отставку с поста главного тренера сборной страны, сообщает пресс-служба организации на своём официальном сайте.
Решение об отставке специалиста было принято сегодня, 3 апреля, на заседании, в ходе которого за его увольнение проголосовали шесть человек из девяти. Старков выступил перед участниками заседания, заявив, что спад — неизбежная стадия в формировании команды.
Старков возглавил сборную Латвии в апреле 2017 года. Это был его третий приход в национальную команду.
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