Старков отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Латвии

Федерация футбола Латвии отправила Александра Старкова в отставку с поста главного тренера сборной страны, сообщает пресс-служба организации на своём официальном сайте.

Решение об отставке специалиста было принято сегодня, 3 апреля, на заседании, в ходе которого за его увольнение проголосовали шесть человек из девяти. Старков выступил перед участниками заседания, заявив, что спад — неизбежная стадия в формировании команды.

Старков возглавил сборную Латвии в апреле 2017 года. Это был его третий приход в национальную команду.