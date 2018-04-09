Ещё
Завершился мужской чемпионата мира по кёрлингу в Лас-Вегасе, Швеция — чемпион
Далее:
Читайте также:
Ещё

Завершился мужской чемпионата мира по кёрлингу в Лас-Вегасе, Швеция — чемпион 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Лас-Вегасе состоялись финальные матчи мужского чемпионата мира по кёрлингу.
В финале турнира сборная Швеции обыграла соперников из Канады со счетом 7:3. Бронзовые медали достались сборной Шотландии, которая уверенно победила команду Южной Кореи со счётом 11:4.
Швеция стала восьмикратным чемпионом мира. Канадцы завоевали серебро в 10-й раз.
Напомним, что сборная России показала лучший в своей истории результат, заняв девятое место. Команда скипа Алексея Тимофеева одержала пять побед в 12 встречах и не смогла пробиться в плей-офф соревнований.
Чемпионат.com: последние новости
Завершился групповой этап ЧМ по кёрлингу в США, сборная России покидает турнир Кёрлингисты Канады и Южной Кореи вышли в полуфинал чемпионата мира Семь игроков «Йокерита» вызваны в свои сборные для подготовки к чемпионату мира
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
FIDE потребовала отставки Илюмжинова10
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой334
Стал известен новый клуб Ковальчука
Ягудин с женой попали в больницу28
ЦСКА победил СКА15
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение