В Лас-Вегасе состоялись финальные матчи мужского чемпионата мира по кёрлингу.
В финале турнира сборная Швеции обыграла соперников из Канады со счетом 7:3. Бронзовые медали достались сборной Шотландии, которая уверенно победила команду Южной Кореи со счётом 11:4.
Швеция стала восьмикратным чемпионом мира. Канадцы завоевали серебро в 10-й раз.
Напомним, что сборная России показала лучший в своей истории результат, заняв девятое место. Команда скипа Алексея Тимофеева одержала пять побед в 12 встречах и не смогла пробиться в плей-офф соревнований.