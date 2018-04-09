Завершился мужской чемпионата мира по кёрлингу в Лас-Вегасе, Швеция — чемпион

В Лас-Вегасе состоялись финальные матчи мужского чемпионата мира по кёрлингу.

В финале турнира сборная Швеции обыграла соперников из Канады со счетом 7:3. Бронзовые медали достались сборной Шотландии, которая уверенно победила команду Южной Кореи со счётом 11:4.

Швеция стала восьмикратным чемпионом мира. Канадцы завоевали серебро в 10-й раз.