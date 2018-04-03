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Фабио Капелло: «Сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018»
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Фабио Капелло: «Сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло уверен, что российская команда преодолеет групповой этап на домашнем чемпионате мира-2018. Он убежден, что турнир получится отличным, а страна произведет большое впечатление на мир.
— Я видел жеребьевку, Россия пройдет первый раунд. Это было бы еще одним успехом для страны, которая вложила значительные средства в футбол, — приводятся слова Капелло на официальном сайте ФИФА. — Не должно быть никаких проблем. Россия — великая страна с великими людьми. Страна много инвестировала средств в проведение чемпионата мира, а безопасность там очень хорошая. Они хотят произвести большое впечатление на весь мир, который будет следить за турниром. Чемпионат будет отличным.
Напомним, на домашнем мировом первенстве, которое пройдет с 14 июня по 15 июля, сборная России на групповом этапе сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.
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