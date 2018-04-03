Нижегородец Леонид Афанасьев стал Чемпионом мира по хоккею с мячом

4 апреля 2018 года в 11.00 в Нижегородском кремле и.о.заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский поздравит нижегородского хоккеиста Леонида Афанасьева с победой на чемпионате мира по хоккею с мячом 2018 года среди юношей.

Юношеская сборная России (хоккеисты не старше 15 лет) выиграла первенство мира по хоккею с мячом, обыграв в финальном матче сборную Швеции — 5:2. Чемпионом мира стал и нижегородец, воспитанник ДЮЦ «Сормово» Леонид Афанасьев. Тренером хоккеиста является Игорь Николаевич Чиликин.

Первенство мира проходило в конце марта этого года в шведском Сёдерхамне. Сборная России одержала на турнире пять побед в пяти матчах. На групповом этапе — над сборными США — 14:0, Швеции — 5:1, Финляндии — 7:1. В полуфинале — вновь над США — 12:0, а в финале — над Швецией — 5:2. Леонид Афанасьев на турнире провел все игры и отметился тремя голевыми передачами.