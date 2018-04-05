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Лидер сборной Египта Салах получил травму в матче Лиги чемпионов
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Лидер сборной Египта Салах получил травму в матче Лиги чемпионов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Победа «Ливерпуля» над «Манчестер Сити» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов была омрачена травмой нападающего красных Мохаммеда Салаха. В начале второго тайма египтянин был заменен.
Вскоре после перерыва Салах почувствовал боль в области паха и попросил замену. На поле вышел Джорджиньо Вейналдум. Мохаммед же скрылся в раздевалке. В конце встречи Салах появился на скамейке запасных, где и отпраздновал победу вместе с товарищами по команде. Но пока характер травмы футболиста остается невыясненным.
Повреждение Салаха принесло беспокойство не только «Ливерпулю», но и сборной Египта. Мохааммед — ключевой футболист египетской команды, и его травма может серьезно ее ослабить. Сборная Египта является соперником российской команды по отборочному турниру.
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