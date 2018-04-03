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Футболисток «Чертаново» вызвали в главную женскую сборную России
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Футболисток «Чертаново» вызвали в главную женскую сборную России 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 4 часа назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Двух футболисток «Чертаново» вызвали в главную женскую сборную России, которая отправилась в Сараево 1 апреля для проведения матчей против Боснии и Казахстана.
Полузащитники Алсу Абдуллина и Алена Андреева вошли в состав женской национальной сборной РФ, которая сейчас принимает участие в отборочном турнире Чемпионата мира 2019 года. Для подготовки к предстоящим двум играм, которые состоятся против команд Боснии и Казахстана, российские футболистки отправились в Сараево.
Всего в сборную России вошла 21 спортсменка. Они тренируются под руководством Елены Фоминой. Первым противником, с которым встретятся россиянки, стала команда Боснии и Герцеговины. Матч состоится 5 апреля в Зенице. А 9 апреля в Астане сборная РФ встретится с Казахстаном.
Источник: Футбольная школа «Чертаново»
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