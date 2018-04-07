«Ростов-Дон» обыграл «Ференцварош» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов 

«Ростов-Дон» на выезде нанёс поражение венгерскому «Ференцварошу» в первом четвертьфинальном матче женской гандбольной Лиги чемпионов со счётом 31:29. Самым результативным игроком встречи стала Анна Вяхирева, забившая 8 мячей. 6 раз отличилась Ана Паула Родригес, 5 — Юлия Манагарова. Отличный матч провела голкипер ростовчанок Анна Седойкина, отразившая практически каждый второй бросок по своим воротам.
Ответный матч состоится 14 апреля в Ростове-на-Дону.
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала. Первый матч
«Ференцварош» (Венгрия) — «Ростов-Дон» (Россия) — 29:31 (15:16).