Браташ: у игроков олимпийской сборной есть шанс попасть на ЧМ-2018

Тренер олимпийской сборной России Олег Браташ поделился ожиданиями от матчей Еврочелленджа.

«Посмотрим на этих немцев, точного состава не знаю. Это будет другая команда, многие ведущие немецкие игроки, как и наши, участвуют в финальной стадии своего чемпионата. Наш состав — с упором на перспективу, на будущее четырёхлетие. Молодые ребята, которые себя неплохо проявили в этом сезоне. Мы рассчитываем на их прогресс и рост.

У всех есть шанс попасть в первую сборную. До этого уже попадали игроки из олимпийской команды. Это был Любимов, Барабанов. Все ребята понимают, что они кандидаты. Это их шанс, надо проявлять себя. 15 наших олимпийских чемпионов в большей или меньшей степени прошли через эту сборную.