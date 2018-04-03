Никита Трямкин: Удалось немного отдохнуть и залечить болячки 

— Думаю, что мысли об Олимпиаде и о своем непопадании на нее сейчас стоит забыть. Рад, что наша команда заняла первое место. Настроение сейчас очень хорошее. Соскучился по хоккею.
Илья Воробьев: Хорошее выступление сборной Германии на Олимпиаде можно объяснить краткосрочным турниром
Мой «Автомобилист» вылетел в первом раунде, была небольшая пауза. Удалось немного отдохнуть, залечить болячки. Сейчас надо снова закрепляться в составе. Есть, что доказывать и себе, и всем, — приводит слова Трямкина пресс-служба ФХР.
Ранее тренерский штаб сборной России назвал состав олимпийской команды для подготовки к чемпионату мира в Дании.
Добавим, что команда под руководством Олега Браташа и Ильи Воробьева 5 апреля вылетит в Сочи, где 6 и 7 числа сыграет с национальной сборной Германии.