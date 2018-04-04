Команда «Енисей-2006» выиграла турнир на призы клуба «Плетеный мяч»

3 апреля в Ульяновске на льду «Волга-Спорт-Арены» завершился всероссийский турнир по хоккею с мячом на призы клуба «Плетеный мяч» среди младших мальчиков (2006-2007 г.р.). Победителем турнира стали юные хоккеисты красноярской команды «Енисей-2006».

В финальном этапе участвовали 8 команд: «Ерофей» (Хабаровск), «СДЮСШОР-Волга» (Ульяновск), «Зоркий» (Московская область), «Сибсельмаш» (Новосибирск), «Уральский трубник» (Первоуральск), «Маяк» (Краснотурьинск), «Химик» (Усть-Абакан) и красноярский «Енисей.

Финальный этап проходил с 27 марта по 3 апреля, и судьба золотых медалей решалась в заключительный игровой день. После первого матча дня таблицу возглавил „Ерофей“, который одержал победу над „Уральским трубником“ со счетом 8:1. Потеснить хабаровчан с лидирующей позиции могли 2 команды: „СДЮСШОР-Волги“ и „Енисей-2006“, которые встретились в очном поединке. В случае поражения „Енисей-2006“ мог рассчитывать только на третье место, однако подопечные Михаила Губкина сумели одержать победу со счетом 4:1, и заняли первое место по итогам турнира. „Ерофей“ стал вторым, „СДЮСШОР-Волга“ довольствовалась бронзой.

Отметим, что 2 игрока красноярской команды вошли в число лучших игроков турнира. Данил Струколев был признан лучшим вратарем, а Данил Марьясов — лучшим нападающим.

Турнир на призы клуба „Плетеный мяч“ среди команд 2006-2007 годов рождения стартовал в ноябре 2017 года. Круговой турнир проходил в Хабаровске, игры группового этапа — в Новосибирске и Первоуральске, стыковые матчи — в Новосибирске, финальный этап — в Ульяновске.