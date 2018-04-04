Ещё
Альтернативная сборная для Черчесова: голосуй, или проиграем!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Альтернативная сборная для Черчесова: голосуй, или проиграем! 

SovSport.Ru 5 часов назад
Фото: SovSport.Ru
Сейчас все повадились давать советы тренеру сборной России Станиславу Черчесову, кого вызывать, а кого не вызывать.
Мы изучили все советы, суммировали все варианты и собрали сборную мечты русского народа — альтернативную команду, состоящую из тех, кого Станислав Саламович в своем коллективе не видит.
Мы разместили футболистов по позициям просим вас решить, кто сильнее, они, или те, кто будет играть на их позиции в команде Черчесова?
В понедельник мы подведем итоги и поймем, какая команда по вашему мнению победила бы, настоящая сборная России, или альтернативная.
SovSport.Ru: последние новости
Капитан сборной – Кагарлицкий! Как россияне начали подготовку к ЧМ-2018 Тренеры, которых убрали из сборной перед крупным турниром. Евгений Ловчев: Больше всего жаль Акинфеева – он провел выдающийся матч
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер бывший тренер «Челси»3
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Опубликованы доходы российских хоккеистов59
Президент «Урала» отреагировал на предложение Гинера
Ибрагимович отказался от контракта на $100 млн
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение