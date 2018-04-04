Альтернативная сборная для Черчесова: голосуй, или проиграем!

Сейчас все повадились давать советы тренеру сборной России Станиславу Черчесову , кого вызывать, а кого не вызывать.

Мы изучили все советы, суммировали все варианты и собрали сборную мечты русского народа — альтернативную команду, состоящую из тех, кого Станислав Саламович в своем коллективе не видит.

Мы разместили футболистов по позициям просим вас решить, кто сильнее, они, или те, кто будет играть на их позиции в команде Черчесова?

В понедельник мы подведем итоги и поймем, какая команда по вашему мнению победила бы, настоящая сборная России, или альтернативная.