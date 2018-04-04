«Ростов-Дон» продлил контракт с гандболисткой Родригес

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» продлил контракт с разыгрывающей Аной Паулой Родригес . Об этом сообщает официальный сайт ростовского клуба.

Бразильская гандболистка перешла в «Ростов-Дон» перед стартом сезона-2016/2017. В составе ростовской команды Ана Паула Родригес выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Также Родригес стала обладателем кубка ЕГФ.

Предыдущим клубом 30-летней спортсменки из Бразилии был «Бухарест» (Румыния). В составе румынского клуба Родригес выиграла Лигу чемпионов ЕГФ.