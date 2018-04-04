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«Ростов-Дон» продлил контракт с гандболисткой Родригес
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«Ростов-Дон» продлил контракт с гандболисткой Родригес 

Чемпионат.com 5 часов назад
Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» продлил контракт с разыгрывающей Аной Паулой Родригес. Об этом сообщает официальный сайт ростовского клуба.
Бразильская гандболистка перешла в «Ростов-Дон» перед стартом сезона-2016/2017. В составе ростовской команды Ана Паула Родригес выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Также Родригес стала обладателем кубка ЕГФ.
Предыдущим клубом 30-летней спортсменки из Бразилии был «Бухарест» (Румыния). В составе румынского клуба Родригес выиграла Лигу чемпионов ЕГФ.
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