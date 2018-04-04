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Полузащитник сборной Португалии Перейра пропустит чемпионат мира — 2018
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Полузащитник сборной Португалии Перейра пропустит чемпионат мира — 2018 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник «Порту» и сборной Португалии по футболу Данилу Перейра получил тяжелую травму, из-за которой не сможет принять участия на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России, сообщает jn.pt.
Перейра получил частичный разрыв ахиллова сухожилия. По информации пресс-службы «Порту», 5 апреля футболисту сделают операцию. Сроки восстановления станут известны после оперативного вмешательства.
В текущем сезоне чемпионата Португалии Перейра сыграл в 19 матчах, в которых забил один мяч.
Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Португалии по футболу сыграет в группе B с командами Испании, Марокко и Ирана. В отборочном этапе мирового первенства 26-летний полузащитник принял участие в трех матчах, сделав одну голевую передачу.
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