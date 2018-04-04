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Защитник «Ганновера» Антон пропустит остаток сезона
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Защитник «Ганновера» Антон пропустит остаток сезона 

Спорт-Экспресс 43 минуты назад
В матче 28-го тура чемпионата Германии против «Лейпцига» (2:3) 21-летний футболист получил травму бедра, его заменили уже на 18-й минуте.
Уроженец Узбекистана, который ранее говорил, что подумал бы над вызовом в сборную России, в этом сезоне провел 26 матчей и забил 1 гол.
"Ганновер" занимает 13-е место в бундеслиге, на 6 очков опережая зону стыковых матчей.
Вальдемар Антон: «Я бы очень серьезно подумал над приглашением в сборную России» // Вальдемар Антон: «Как зовут тренера сборной России? Черчесов, точно!»
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