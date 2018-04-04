Защитник «Ганновера» Антон пропустит остаток сезона

В матче 28-го тура чемпионата Германии против «Лейпцига» (2:3) 21-летний футболист получил травму бедра, его заменили уже на 18-й минуте.

Уроженец Узбекистана, который ранее говорил, что подумал бы над вызовом в сборную России, в этом сезоне провел 26 матчей и забил 1 гол.

"Ганновер" занимает 13-е место в бундеслиге, на 6 очков опережая зону стыковых матчей.