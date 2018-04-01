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Арсен Венгер: «Арсеналу» не хватило настроя в игре со «Стоуком»
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Арсен Венгер: «Арсеналу» не хватило настроя в игре со «Стоуком» 

Спорт-Экспресс 1 апреля 2018
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер остался недоволен игрой команды в первом тайме матча 32-го тура чемпионата Англии против «Стоук Сити» (3:0).
— Мы были слишком неаккуратными и играли недостаточно опасно в первом тайме, — цитирует BBC Венгера. — Нам не хватило настроя. Второй тайм был лучше, мы действовали более динамично, создали больше моментов. Мы больше контролировали мяч и добились результата.
Главное у нас — это командный дух. Именно за счет него мы выиграли. Игроки надолго уезжали из расположения клуба, это всегда вызывает проблемы.
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