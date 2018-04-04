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Определились полуфинальные пары ЧР по гандболу среди женских команд
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Определились полуфинальные пары ЧР по гандболу среди женских команд 

Чемпионат.com 24 минуты назад
Только одна четвертьфинальная серия чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги растянулась на три матча. В решающей встрече серии до двух побед «Кубань» в Краснодаре обыграла звенигородскую «Звезду» со счётом 26:20. Самой результативной в составе «Кубани стала Диана Голуб, забившая 8 голов. У „Звезды“ 5 раз отличилась Арина Закордонская.
»Кубань» стала последним участником полуфиналов. Ранее до этой стадии добрались «Лада», «Астраханочка» и «Ростов-Дон».
Полуфинальные пары женской Суперлиги
«Лада» — «Кубань»
«Астраханочка» — «Ростов-Дон».
Первые игры пройдут 19 апреля. Серии снова продлятся до двух побед.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 1/4 финала. Третий матч. Краснодар
«Кубань» (Краснодар) — «Звезда» (Звенигород) — 26:20 (14:11).
Итоговый счёт в серии — 2-1.
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