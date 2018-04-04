Определились полуфинальные пары ЧР по гандболу среди женских команд

Только одна четвертьфинальная серия чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги растянулась на три матча. В решающей встрече серии до двух побед «Кубань» в Краснодаре обыграла звенигородскую «Звезду» со счётом 26:20. Самой результативной в составе «Кубани стала Диана Голуб , забившая 8 голов. У „Звезды“ 5 раз отличилась Арина Закордонская.

»Кубань» стала последним участником полуфиналов. Ранее до этой стадии добрались «Лада», «Астраханочка» и «Ростов-Дон».

Полуфинальные пары женской Суперлиги

«Лада» — «Кубань»

«Астраханочка» — «Ростов-Дон».

Первые игры пройдут 19 апреля. Серии снова продлятся до двух побед.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 1/4 финала. Третий матч. Краснодар

«Кубань» (Краснодар) — «Звезда» (Звенигород) — 26:20 (14:11).

Итоговый счёт в серии — 2-1.