Власти Приморья рассказали, каких спортсменов отправят в КНДР в 2018 году

ВЛАДИВОСТОК, 5 апр — РИА Новости , Светлана Задёра. Сборная Приморья по синхронному плаванию, гандболу и команда боксеров отправится в 2018 году в Северную Корею в рамках спортивного обмена, рассказали РИА Новости в департаменте физической культуры и спорта Приморского края.

Министр спорта КНДР Ким Ир Гук рассказал на рабочей встрече в Пхеньяне министру РФ по развитию Дальнего Востока Александру Галушке , что власти уже сформировали план спортивных мероприятий с Приморьем.

"В конце апреля в Северную Корею должна отправиться женская сборная команда Приморья по гандболу 16-20 лет для участия в соревнованиях и тренировочных сборах. В сентябре с ответным визитом в КНДР поедет сборная Приморья по синхронному плаванию, а в ноябре — приморская команда боксеров (15-18 лет)", — сообщили в департаменте физической культуры и спорта.

В департаменте отметили, основная часть спортивных мероприятий пройдет на территории Приморского края. В мае ожидается приезд из КНДР во Владивосток команды по боксу 15-18 лет.

"Также в мае северокорейские гимнастки 12-18 лет приедут на ежегодный международный турнир по художественной гимнастике «Ника». В этом турнире спортсменки из КНДР участвуют уже несколько лет", — рассказал собеседник.

В июне в бассейне спорткомплекса «Олимпиец» запланированы тренировочные сборы и матчевые встречи по синхронному плаванию между спортсменками из Приморья и Северной Кореи 13-18 лет. В сентябре в кампусе ДВФУ на острове Русском запланировано проведение международного турнира по гандболу, на который ожидается приезд женской команды из КНДР.

В департаменте отметили, что Приморский край поддерживает и развивает спортивные связи с КНДР уже несколько лет.