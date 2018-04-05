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Россия проиграла Швейцарии на чемпионате мира
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Россия проиграла Швейцарии на чемпионате мира 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Сборная России проиграла Швейцарии в групповом турнире чемпионата мира (6:7).
Чемпионат мира
Мужчины
Групповой этап
США — Германия — 8:5  Швейцария — Россия — 7:6  Япония — Италия — 6:10  Голландия — Китай — 6:5
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