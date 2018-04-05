Луис Суарес: «Результат не вводит в заблуждение»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес считает, что его команда заслуженно победила «Рому» со счетом 4:1 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Два мяча были забиты с помощью автоголов, еще один гол записал на свой счет Суарес.

— Мой гол помог нам увеличить преимущество, когда «Рома» играла хорошо, — цитирует BeInSports Суареса. — Мы не забили бы наших голов, если бы не проводили острые комбинации. У нас было много моментов, а вратарь «Ромы» провел отличный матч, поэтому результат не вводит в заблуждение. Мы хотим выиграть все наши матчи. Внутренние турниры — отдельная история. Она не пересекается с Лигой чемпионов.