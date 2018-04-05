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Гандболистки «Кубани» стали полуфиналистками чемпионата России
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Гандболистки «Кубани» стали полуфиналистками чемпионата России 

АиФ-Кубань 30 минут назад
Фото: АиФ-Кубань
Спортивный клуб второй раз подряд сыграет в полуфинале турнира. В четвертьфинальной серии до двух побед подопечные Евгения Трефилова переиграли звенигородскую «Звезду».
Первый поединок серии, состоявшийся на площадке подмосковного клуба, завершился победой хозяек — 31:25. В двух оставшихся встречах краевым спортсменкам удалось переиграть соперниц.
Решающий матч 4 апреля в Краснодаре, во Дворце спорта «Олимп», завершился победой «Кубани» — 26:20. Самым результативным игроком третьего поединка четвертьфинальной серии стала правый крайний «Кубани» Диана Голуб.
В полуфинальной серии краснодарский гандбольный клуб встретится с победителем регулярного чемпионата нынешнего сезона тольяттинской «Ладой». Первый матч состоится 19 апреля в Краснодаре.
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