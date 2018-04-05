РУСАДА проведет образовательные семинары во время чемпионата России по керлингу

ТАСС , 5 апреля. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проведет образовательные семинары для участников чемпионата России по керлингу среди женских команд. Об этом сообщает пресс-служба Федерации керлинга России. Два семинара пройдут 9 апреля. "По распоряжению президента Федерации керлинга России Дмитрия Свищева в период проведения чемпионата России среди женских команд в Сочи в керлинговом центре «Ледяной куб» пройдут образовательные семинары от представителя РУСАДА для спортсменов, тренеров и персонала сборной команды России по керлингу, а также спортсменов из регионов, которые принимают участие в соревнованиях", — говорится в сообщении пресс-службы. Чемпионат России среди женских команд пройдет в Сочи с 7 по 15 апреля.