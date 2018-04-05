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Бучневич рассчитывает сыграть на чемпионате мира
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Бучневич рассчитывает сыграть на чемпионате мира 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Агент нападающего «Рейнджерс» Павла Бучневича Владимир Зоркин сообщил, что его клиент намерен выступить за сборную России на чемпионате мира. Клуб 22-летнего форварда в этом сезоне не смог выйти в плей-офф.
— Он планирует поехать на чемпионат мира, я разговаривал с ним позавчера, — цитирует ТАСС Зоркина. — В сферу интересов сборной он попадает.
Отметим, что ранее Бучневич играл за сборную России только на этапах Евротура. В этом сезоне форвард принял участие в 72 матчах, набрав 43 (14+29) очка.
Чемпионат мира-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Сборная России в группе A встретится с Швецией, Чехией, Швейцарией, Белоруссией, Словакией, Францией и Австрией.
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