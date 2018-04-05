Бучневич рассчитывает сыграть на чемпионате мира

Агент нападающего «Рейнджерс» Павла Бучневича Владимир Зоркин сообщил, что его клиент намерен выступить за сборную России на чемпионате мира. Клуб 22-летнего форварда в этом сезоне не смог выйти в плей-офф.

— Он планирует поехать на чемпионат мира, я разговаривал с ним позавчера, — цитирует ТАСС Зоркина. — В сферу интересов сборной он попадает.

Отметим, что ранее Бучневич играл за сборную России только на этапах Евротура. В этом сезоне форвард принял участие в 72 матчах, набрав 43 (14+29) очка.

Чемпионат мира-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Сборная России в группе A встретится с Швецией, Чехией, Швейцарией, Белоруссией, Словакией, Францией и Австрией.