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Павел Падакин: Я давно уже являюсь гражданином России, просто не объявлял об этом
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Павел Падакин: Я давно уже являюсь гражданином России, просто не объявлял об этом 

Советский спорт 2 часа назад
Форвард «Сочи» Павел Падакин рассказал о смене гражданства и вызове в олимпийскую сборную России.
23-летний нападающий выступал за сборную Украины до 2014 года, а в 2016 году, после перехода в «Сочи», принял гражданство России. В марте Падакин был вызван в олимпийскую сборную России.
— Я давно уже являюсь гражданином России, — приводят «Известия» слова Падакина. — Просто не объявлял об этом. А когда приехал в «Сочи», думал только о том, чтобы закрепиться в КХЛ. У меня в обоих сезонах был двусторонний контракт. И я просто надеялся, что буду тренироваться, чтобы меня не отправили в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ). Только к концу нынешнего чемпионата, который мне удался, начал думать про сборную. Рад, что своей работой добился того, что все мои ожидания окупились. Вызов в сборную — большая честь для любого хоккеиста.
— Рассчитываете попасть в заявку на майский чемпионат мира в Дании? — Думаю, все, кто приехал в олимпийскую сборною России на Еврочеллендж, хотят попасть на чемпионат мира в основную команду. Но сейчас надо просто работать и думать об играх с Германией.
Напомним, 6 и 7 апреля олимпийская сборная России сыграет в Сочи с Германией, а 14 и 15 апреля проведет в гостях два матча с Норвегией.
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