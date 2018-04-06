Сборной России по хоккею обыграла команду Германии в матче Еврочелленджа

Сборная России по хоккею одержала победу над национальной командой Германии в первом матче Еврочелленджа.

Встреча, проходившая в Сочи в ледовом дворце «Большой», завершилась со счётом 4:1.

Второй матч состоится 7 апреля.