Роман Нойштедтер: В матчах с Францией и Бразилии мы увидели, что нас ждет на ЧМ-2018

— Что дали сборной России два контрольных матча против Бразилии и Франции? — Важно было сыграть с хорошими соперниками, с командами более высокого уровня. Теперь мы увидели, что нас ждет на чемпионате мира. Посмотрели, над чем надо поработать, чтобы исправить ошибки до начала турнира. Тем более мы 3-4 месяца не виделись — если бы было больше времени на сбор, сыграли бы лучше.

— На ЧМ-2018 сборной России предстоит сыграть с командами, которые не будут показывать атакующий футбол. Не станет ли это проблемой? — Не думаю. Да, Бразилия и Франция проповедуют не такой футбол, как Египет и Саудовская Аравия, это понятно. Но матчи против топ-сборных все равно нужны. Чтобы понять, как нам развиваться. А на ЧМ все равно каждая игра будет как финал. Сомневаюсь, что многие команды понесутся в атаку, без оглядки на свои ворота. Все-таки цена поражения слишком высока, — сказал Нойштедтер

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.