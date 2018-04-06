Александр Коломейцев: Сигналов от главного тренера сборной России перед ЧМ нет

«Нет сигналов от Черчесова. В сборной достаточно кандидатов с постоянной практикой, конкуренция высочайшая. Со своей стороны хочу пожелать всему тренерскому штабу успехов на чемпионате мира. Многие события и обстоятельства сейчас против сборной. Получают травмы важные для команды игроки. В год чемпионата мира сборная ощущает большое давление. Команде и тренеру нужна поддержка», — приводит официальный сайт слова Коломейцева «Локомотива». Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.